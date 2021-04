Die Deutsche Fußball-Liga DFL hat das Spiel von Hertha BSC Berlin in Mainz neu terminiert. Die Partie in der Mainzer Arena findet am Montag, den 3. Mai, um 18 Uhr statt. An diesem Wochenende gibt es wegen des DFB-Pokals keine Spiele in der ersten Liga. Ursprünglich hatte das Spiel gegen Hertha am vergangenen Sonntag stattfinden sollen. Die Berliner mussten aber nach mehreren Coronafällen in der Mannschaft in Quarantäne - das Spiel wurde abgesagt