per Mail teilen

Fußball-Bundesligist Mainz 05 bezeichnet sich nicht mehr als "klimaneutral". Man entspreche damit einem Ansinnen der Deutschen Umwelthilfe, heißt es vom Verein.

Seit 2010 hatte sich der FSV Mainz 05 als ersten klimaneutralen Verein der Bundesliga bezeichnet. Ziel war seitdem, die CO2-Emissionen zu verringern. Unter anderem bezog der Verein nach eigenen Angaben ausschließlich Ökostrom und stellte einen Klimawart ein, der Einsparpotentiale ausmachen sollte. Die unvermeidbaren Mengen CO2, beispielsweise durch die Anreise von Fans zu Heimspielen des Vereins, habe man kompensiert, heißt es. Zuletzt verursachte der Verein pro Jahr gut 3.000 Tonnen CO2.

Umwelthilfe fordert Unterlassungserklärung von Mainz 05

Die Deutsche Umwelthilfe hat jetzt Mainz 05 und sieben weitere Unternehmen in Deutschland aufgefordert, sich nicht mehr als klimaneutral zu bezeichnen. Auch der Blumenversandhändler Fleurop und der Fotodienstleister CEWE gehören dazu. Die Deutsche Umwelthilfe wirft den Unternehmen vor, durch die Bezeichnung Greenwashing zu betreiben. Die Fans und Mitglieder von Mainz 05 würden getäuscht, weil sich der Verein zwar als klimaneutral bezeichne, es aber nicht sei. Mainz 05 wird aufgefordert, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Zudem müsse der Verein transparenter informieren.

Mainz 05 wird Begriff "klimaneutral" kurzfristig streichen

Unabhängig von dieser Forderung habe der FSV Mainz 05 schon Ende der vergangenen Saison beschlossen, die Bezeichnung "klimaneutral" nicht mehr zu verwenden, so der 05-Vorstandsvorsitzende Stefan Hofmann. Die Perspektive auf den Begriff "klimaneutral" habe sich in den letzten Jahren gewandelt und eine absolute Klimaneutralität zu erreichen sei nahezu unmöglich, heißt es auf der Webseite des Vereins. Mainz 05 bezeichnet sich nach Vereinsangaben deshalb jetzt als Klimaverteidiger und will weiterhin aktiv Klimaschutz betreiben.