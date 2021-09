Der 1. FSV Mainz 05 trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf Arminia Bielefeld. Das ergab die Auslosung am Sonntag. Das Duell der beiden Fußball-Bundesligisten wird am 26. oder 27. Oktober ausgetragen. In der ersten Runde hatten sich die Mainzer erst im Elfmeterschießen bei Regionalligist SV Elversberg durchgesetzt. Bielefeld hatte mit 6:3 beim ebenfalls in der Regionalliga spielenden SpVgg Bayreuth gewonnen.