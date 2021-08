per Mail teilen

Fußball-Bundesligist Mainz 05 will den Opfern der Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz helfen. Wie der Verein mitteilt, wird zusammen mit dem Drittligisten 1. FC Kaiserslautern in den kommenden Wochen ein Benefizspiel veranstaltet. Darauf haben sich beide Klubs verständigt. Wann das Spiel genau stattfindet, ist noch offen.

Außerdem sammelt Mainz 05 am Montag zusammen mit dem Bundesverband der Mittelständischen Wirtschaft Sachspenden für die Hochwasser-Opfer. Nach Angaben des Vereins wird dafür an der Mewa Arena ein LKW bereitgestellt. Dort können am Montag zwischen 10 und 18 Uhr Sachspenden abgegeben werden. Benötigt werden unter anderem Kleidung, Hygieneartikel und Haushaltsgegenstände. Möbel und andere sperrige Gegenstände werden allerdings nicht entgegengenommen.