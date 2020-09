Beim Fußball-Bundesligisten Mainz 05 sind zwei Mitglieder der Mannschaft positiv auf Corona getestet worden. Wie der Verein mitteilt, fällt daher das Testspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstagnachmittag aus. Auch am Hoffest im Kurfürstlichen Schloss am Abend wird die Mannschaft nicht wie geplant teilnehmen. Die Fälle wurden bei einem Routinetest festgestellt. Alle anderen Teammitglieder seien negativ getestet worden. Wie es bei Mainz 05 nun weitergeht, darüber will sich der Verein in den kommenden Tagen mit den Gesundheitsbehörden austauschen.