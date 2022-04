Menschen gedenken getöteter Kinder in Ukraine

An einer Mahnwache für die in der Ukraine getöteten Kinder haben am Samstagabend in Mainz nach Angaben der Polizei 150 bis 200 Menschen teilgenommen. Sie versammelten sich demnach auf dem Gutenbergplatz vor dem Staatstheater und stellten Kerzen auf. Die Teilnehmenden hatten laut Polizei auch Flaggen der Ukraine und Plakate dabei. Zu der Mahnwache aufgerufen hatte der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen und das Staatstheater. FDP, SPD und CDU Mainz hatten sich dem Aufruf angeschlossen. Nach Angaben der Grünen wurden beim russischen Angriffskrieg in der Ukraine bisher 140 Kinder getötet. Um ihnen zu gedenken, wurden auf dem Gutenbergplatz die Kerzen entzündet.