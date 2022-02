Mainzer CDU ruft zu Mahnwache für die Ukraine auf

In Mainz gehen heute Menschen für Frieden und gegen Krieg in der Ukraine auf die Straße. Andere Parteien unterstützen die Initiative der CDU.

Der Kreisvorsitzende der Mainzer CDU, Thomas Gerster, ruft für Dienstagabend (15.2.21) zu einer Mahnwache für den Frieden in der Ukraine auf. Die Aktion beginnt um 18 Uhr vor dem Staatstheater Mainz. Das Motto lautet: "Frieden jetzt – kein Einmarsch in die Ukraine". Gerster hatte auch andere Parteien und Initiativen dazu aufgerufen, sich an der Mahnwache zu beteiligen. Die Mainzer SPD hat bereits in sozialen Netzwerken mitgeteilt, dass sie die Initiative der CDU unterstützt.

Auch die Mainzer Grünen folgen inzwischen dem Aufruf der CDU. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Dienstag nach Moskau, um dort mit dem russischen Präsidenten Vladimir Putin noch einmal eine diplomatische Lösung des Ukraine- Konflikts zu suchen. Ein seit Wochen anhaltender massiver russischer Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine schürt in Kiew und im Westen Befürchtungen, dass Russland in die Ukraine einmarschieren könnte.