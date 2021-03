per Mail teilen

Die Stadt Bingen öffnet den Park am Mäuseturm wieder. Ab heute steht der Park Besuchern wieder zur Verfügung. Dies sei auf Grund der aktuellen Pandemieentwicklung nun möglich, heißt es aus dem Rathaus. Allerdings müssen sich die Besucher an die Corona-Vorschriften halten, Ordnungsamt und Parkaufsicht werden die Einhaltung kontrollieren. Außerdem gebe es noch in einigen Parkbereichen Holzhackschnitzel- und Sandauflagen, die wegen des Winters und des Hochwassers im Park verteilt wurden und noch nicht weggeräumt werden konnten.