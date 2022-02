Männer hantieren vor Supermarkt mit Waffe

per Mail teilen

Am Mittwochabend haben mehrere Zeugen die Polizei gerufen, weil zwei Personen in der Nähe eines Mainzer Supermarktes mit einer Pistole hantierten. Nach Angaben der Polizei brachten die alarmierten Beamten die 18 und 19 Jahre alten Männer dazu, die Waffe auf den Boden zu legen. Bei der Kontrolle hätten sie dann festgestellt, dass es sich bei der Waffe um eine Spielzeugpistole handelt. Diese sollen die beiden jungen Männer kurz zuvor in einem Einkaufszentrum gekauft haben. Die Polizei habe die Männer anschließend ermahnt und des Platzes verwiesen.