Mitten in der Nacht hat die Wiesbadener Polizei eine 10-Jährige auf der Straße aufgegriffen. Die Kleine hatte offenbar große Karrierepläne.

Es war wohl der Traum vom großen Ruhm, der in der Nacht auf Mittwoch eine 10-Jährige aus dem Bett getrieben hat. Das Mädchen machte sich auf den Weg durch die Wiesbadener Innenstadt.

Stadtpolizei bringt Ausreißerin zurück zu den Eltern

Gegen 3 Uhr wurde die Kleine von einer Streife der Stadtpolizei entdeckt. Die Beamten sprachen das Mädchen an. Ihren Angaben zufolge wusste es zwar seinen Namen und die Adresse, machte ansonsten aber einen eher desorientierten Eindruck.

Die Stadtpolizisten brachten das Kind nach Hause und übergaben es den Eltern. Die hatten noch gar nicht bemerkt, dass ihre Tochter weg war, und reagierten laut Polizei sichtlich verwundert und erschrocken. Noch während die Beamten an der Wohnung der Eltern waren, fanden diese einen Brief der Tochter.

Mädchen war ausgebüxt, um Youtuberin zu werden

Darin teilte sie ihren Eltern mit, dass sie Youtuberin werden wolle. Allerdings sei ihr bewusst, dass ihre Eltern über diese Zukunftspläne bestimmt nicht erfreut sein würden. Des Weiteren sollten sie sich bitte keine Sorgen machen.

Laut Polizei erklärten die Eltern, dass ihnen das Wegbleiben ihrer Tochter unerklärlich sei. So etwas sei in der Vergangenheit noch nicht vorgekommen. Die Beamten klärten die Eltern nach eigenen Angaben noch einmal über ihre Aufsichtspflicht auf und übergaben die 10-Jährige dann zurück in deren Obhut.