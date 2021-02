per Mail teilen

In Ingelheim könnte das Schwimmbad Rheinwelle um einen Anbau erweitert werden. Nach Angaben des Zweckverbandes Regionalbad Bingen-Ingelheim liegt eine Machbarkeitsstudie vor. Die Untersuchung sieht einen Hallenbad-Anbau mit einem 25-Meter-Becken und einem Lehrschwimmbecken vor. Die Kosten würden sich dafür auf 10, 4 Millionen Euro belaufen. Parallel dazu gibt es auch Untersuchungen für ein ganz neues Schwimmbad im Ingelheimer Blumengarten mit einer 50-Meter-Bahn. Über die Erweiterung der Rheinwelle will der Zweckverband in seiner nächsten Sitzung Ende März abstimmen.