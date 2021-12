Landesausstellung zu Luther endet

Die Landesausstellung zu Martin Luther in Worms ist am Donnerstag zuende gegangen. Damit endete auch das Lutherjahr in Worms. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Eröffnung der Landesausstellung im Frühjahr verschoben werden müssen. Auch bei den Wormser Nibelungenfestspielen im Sommer durfte bei dem Stück "Luther" pandemiebedingt nur die Hälfte der Zuschauerplätze gefüllt werden. Der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) äußerte sich mit dem Lutherjahr trotzdem zufrieden. Einige Exponate der Ausstellung sollten nun im Museum im Andreasstift in Worms verbleiben, so Kessel. Vor 500 Jahren hatte der Kirchenreformator in Worms vor Kaiser und Reichsständen seinen Glauben verteidigt und sich geweigert, seine Schriften zu widerrufen.