Mainzer Forscher: Massive Lungenschäden durch Corona

Ein internationales Forscherteam unter Leitung eines Mainzer Wissenschaftlers hat jetzt erstmals nachweisen können, dass Corona die Blutgefäße der Lunge schädigt.

Die Mainzer Universitätsmedizin hat diese neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse jetzt veröffentlicht. Demnach konnte das Team um den Mainzer Mediziner Maximilian Ackermann nachweisen, dass das Coronavirus SARS-CoV-2, wenn es in die Lunge eindringt, dazu führen kann, dass Blutgefäße in der Lunge verstopfen. Dies geschehe durch eine überschießende Blutgerinnung in dem betroffenen Organ.

Corona verursacht Kurzschlüsse in kleinsten Lungengefäßen

Bei schweren Covid-19-Verläufen kommt es so "zu einem massiven Umbau der feinsten Blutgefäße" in der Lunge, heißt es in der jetzt veröffentlichten Studie durch die Mainzer Unimedizin. In der Lunge gibt es zwei Blutsysteme: Eines gehört zum Lungenkreislauf, der den gesamten Körper mit dem lebensnotwendigen Sauerstoff versorgt. Das andere versorgt das Lungengewebe selbst über die Hauptschlagader mit dem Gas aus der Luft.

Dr. Maximilian Ackermann und Kerstin Bahr vom Institut für funktionelle und klinische Anatomie der Universitätsmedizin Mainz erforschen systematisch die Gefäßveränderungen, u.a. in Lungenerkrankungen oder Tumoren. UM / Florian Hense

In einer gesunden Lunge gebe es nur ganz wenige Verbindungen zwischen diesen beiden Systemen, so der Anatom Ackermann. In einer durch Covid geschädigten Lunge komme es dagegen zu zahlreichen Vernetzungen der Blutsysteme. "Diese große Anzahl von Gefäßkurzschlüssen sorgt dafür, dass durch viele Thromben (Blutgerinnsel) die Sauerstoffversorgung im gesamten Körper nicht mehr funktioniert". Zwar bildeten sich mitunter neue Blutgefäße, um die verstopften zu ersetzen, diese könnten aber den Gesamtschaden "nur vergeblich heilen", so Maximilian Ackermann weiter.

Teilchenbeschleuniger in Grenoble ermöglicht detaillierte Aufnahmen

Möglich wurden diese Forschungsergebnisse durch eine neue, hochinnovative Röntgentechnik, die erstmals ein stark vergrößertes dreidimensionales Bild eines kompletten Organs möglich machte. Dafür mussten Maximilan Ackermann und ein Lungenexperte der Medizinischen Hochschule Hannover ins französische Grenoble fahren. Dort steht der weltweit drittgrößte Teilchenbeschleuniger. Damit war diese dreidimensionale Darstellung einer Lunge möglich. Der Mainzer Forscher war einer der ersten Anwender dieser neuen Technologie.