Luftfilter für Klassenräume im Kreis

Der Kreis Bad Kreuznach will in seinen Schulen die fünften und sechsten Klassen mit professionellen Luftreinigungsanlagen ausstatten. Das hat der Kreistag am Montagnachmittag mit großer Mehrheit beschlossen. Die Anlagen sollen die Schülerinnen und Schüler laut Kreis besser vor einer Infektion mit dem Corona-Virus schützen. Die Kosten für die Ausstattung der knapp 130 Klassenräume werden mit 2,6 Millionen Euro beziffert. Eine Förderung des Bundes soll nun beantragt werden. Der Eigenanteil des Kreises liegt bei rund 500.000 Euro.