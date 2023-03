Verschmutzt der Frankfurter Flughafen die Mainzer Luft? 

In Mainz ist eine Messstation in Betrieb gegangen, die Ultrafeinstaub messen soll. Damit wollen Hessen und Rheinland-Pfalz gemeinsam überprüfen, ob der Frankfurter Flughafen Einfluss auf die Luftqualität in Mainz hat.

Messungen des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt, und Geologie (HLNUG) hätten ergeben, dass der Frankfurter Flughafen eine bedeutende Quelle für ultrafeine Partikel (UFP) ist. Gerade Gebiete in unmittelbarer Nähe des Flughafens seien von Ultrafeinstaub betroffen. "Auch wenn noch größere Studien nötig sind, eines ist klar: Ultrafeinstaub beeinträchtigt unsere Gesundheit." Daher habe das HLNUG schon vor mehr als sechs Jahren damit begonnen, in der Umgebung des Frankfurter Flughafens solche UFP zu messen. Neue Messstation befindet sich in Mainz-Hechtsheim Mit der Messstation im Mainzer Stadtteil Hechtsheim soll nun untersucht werden, welchen Einfluss der Flugbetrieb auf etwas weiter vom Flughafen entfernte Gebiete hat, die unterhalb der Anfluglinien liegen. Dabei werden die Zahl an Partikeln im Sekundentakt, die Menge an Feinstaub in bestimmten Größen, der Stickoxid-Gehalt und andere meteorologische Parameter ermittelt. Geplant ist, erste Ergebnisse noch im Laufe dieses Jahres vorzustellen. Die erhobenen Messdaten und Ergebnisse sollen die Grundlage für mögliche weitere Ultrafeinstaubmessungen in Rheinland-Pfalz bilden. Ultrafeinstaub Als ultrafeine Partikel (UFP) beziehungsweise Ultrafeinstaub werden alle Partikel mit einem Durchmesser kleiner als 100 Nanometer (nm) bezeichnet. UFP sind damit die kleinsten festen und flüssigen Teilchen in unserer Luft. Diese besonders kleinen Feinstaubpartikel stellen ein potentielles gesundheitliches Risiko dar. Anders als größere Feinstaubpartikel können sie aufgrund ihrer geringen Größe sehr tief in die Lunge eindringen und in den Blutkreislauf gelangen. Behörden aus Hessen und RLP messen gemeinsam Luftqualität Mit der Inbetriebnahme der gemeinsamen Messstation gehen die Behörden in Rheinland-Pfalz und Hessen eine neue Kooperation ein. Der Messcontainer soll nach Angaben des rheinland-pfälzischen Landesamts ein bereits seit 2017 bestehendes Messnetz des HLNUG im Rhein-Main-Gebiet auf hessischer Seite ergänzen. Aktuelle Messwerte zur Luftqualität - des LfU für Rheinland-Pfalz gibt es hier oder hier

- des HLNUG für Hessen gibt es hier