Lufthansa: Buchungen für Oster- und Sommerferien fast auf Vorkrisenniveau

Die Lufthansa verzeichnet eigenen Angaben zufolge Buchungszahlen für die Oster- und Sommerferien wie vor der Corona-Pandemie. Vorstandschef Carsten Spohr stellte damit bei der Vorlage der Jahresbilanz am Donnerstag eine weitere Verbesserung des operativen Ergebnisses in Aussicht. Eine detaillierte Finanzprognose gab er aufgrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges nicht ab. Im zweiten Corona-Jahr 2021 konnte die Lufthansa ihren Verlust unter anderem durch einen Milliardengewinn der Frachtsparte Lufthansa Cargo um zwei Drittel auf rund 2,2 Milliarden Euro verringern. Der bereinigte operative Verlust verringerte sich auf gut 2,3 Milliarden Euro. Ohne die Kosten für den Konzernumbau und den Abbau tausender Arbeitsplätze hätte der bereinigte operative Verlust knapp 1,8 Milliarden Euro betragen. Unterdessen kündigte Lufthansa-Finanzvorstand Remco Steenbergen steigende Ticketpreise an. Als Grund nannte er den Ölpreis sowie steigende Gebühren an Flughäfen und bei Flugsicherungen.