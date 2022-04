Luftbrücke von Flugplatz Mainz-Finthen in die Ukraine

per Mail teilen

Vom Flugplatz Mainz-Finthen fliegen heute private Piloten an die polnisch-ukrainische Grenze. Sie wollen Hilfsgüter in die Ukraine bringen und Menschen mit zurücknehmen.

Im Morgengrauen wurden die drei Kleinflugzeuge auf dem Flugplatz Mainz-Finthen beladen - vor allem mit medizinischen Hilfsgütern, die in der Ukraine dringend benötigt werden. Die Pilotenvereinigung Ukraine Air Rescue organisiert diese Hilfsflüge.

Schnelle Hilfe aus der Luft

Der große Vorteil sei, dass auf diesem Wege Hilfsgüter von Organisationen wie Apotheker ohne Grenzen, dem blau-gelben Kreuz und von Krankenhäusern und Ärzten schnell und unkompliziert dort ankämen, wo sie dringend gebraucht werden, so die Sprecherin der Initiative, Silke Hammer. Der Flug von Mainz bis zur polnisch-ukrainischen Grenze dauere zwischen drei und vier Stunden. Ein Lkw hingegen würde für die gleiche Strecke etwa einen Tag benötigen. Der Vorteil der kleinen Maschinen sei, dass sie an vielen Orten landen könnten, so Silke Hammer. Sie seien nicht auf die großen Flughäfen angewiesen.

Verletzte, Mütter und Kinder sollen gerettet werden

Die medizinischen Hilfsgüter, die heute transportiert werden, würden beispielsweise aus Mainz und Köln kommen. Sobald diese an der polnisch-ukranischen Grenze an die entsprechenden Hilfsorganisationen und Krankenhäuser überreicht worden seien, würden sich die drei Piloten auf den Rückweg machen.

Dabei werden sie geflüchtete Menschen aus der Ukrainer wie beispielsweise Mütter mit Kindern oder Verletzte mit nach Deutschland nehmen. Durch einen der ersten Flüge des Hilfsprojekts von Ukraine Air Rescue konnte eine Familie wieder zusammengeführt werden, erzählt Silke Hammer. Ein wehrpflichtiger Mann sei nach Deutschland gebracht worden. Er habe in der Ukraine zurückbleiben müssen, als seine Familie geflüchtet sei. Wegen einer Verletzung habe er aber nicht kämpfen können.

Geflüchtete kommen in Köln und Mainz unter

Heute werden die Piloten werden unter anderem zwei blinde Menschen aus der Ukraine mit zurücknehmen. Sie werden erst einmal bei zwei Mainzer Familien wohnen. Andere Geflüchtete werden in Köln unterkommen. Die Flugzeuge werden gegen 21 Uhr zurück in Mainz-Finthen erwartet.

Luftbrücke in die Ukraine nach dem Krieg

Auch nach einem möglichen Ende des Krieges will die Pilotenvereinigung weiter helfen. Sie plant, eine Luftbrücke innerhalb der Ukraine zu einrichten, wenn dort nicht mehr gekämpft wird. Dann könnte sie die Bevölkerung dort mit verschiedenen Dingen versorgen.

Aktuell hätten sich schon an die 50 private Piloten der Vereinigung angeschlossen, erzählt Silke Hammer - nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern. Im Hintergrund arbeiteten außerdem etliche Ehrenamtliche, um bei der Planung der Flüge und beim Spenden sammeln zu helfen. Die Vereinigung sei dringend auf Spenden angewiesen, um ihre Hilfstransporte zu finanzieren.