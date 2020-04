per Mail teilen

In der Mainzer Parcus-Straße ist noch nie so wenig Stickstoffdioxid gemessen worden, wie am vergangenen Sonntag. Das geht aus einer ersten Auswertung des Landesamtes für Umwelt hervor. Die Messstelle Parcus-Straße ist ein Hot-Spot bei Schadstoffen. Jetzt wurden dort nur 10 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft im Tagesdurchschnitt erfasst. Der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm. Mainz liegt seit Jahren darüber. Der neue Rekord hat nicht nur mit der Corona-Krise zu tun. Einen großen Einfluss hat auch das Wetter.