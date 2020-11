An der Integrierten Gesamtschule in Mainz-Bretzenheim testen Forscher des Max-Planck-Institutes für Chemie eine innovatives Lüftungssystem für Klassenräume. Nach Angaben der Schulleitung sind bereits Firmen an die Schule heran getreten, um die Anlage möglicherweise zu produzieren. Nach Angaben der Wissenschaftler kann das Lüftungssystem 90 Prozent der Aerosole aus dem Klassenzimmer entfernen. Damit könne in der Corona-Pandemie die Luft in Räumen deutlich einfacher von potentiell virenhaltigen Partikeln befreit werden als durch häufiges Lüften. Das Prinzip des Systems: Über jedem Tisch im Klassenzimmer befindet sich eine Abzugshaube, die die warme Luft absaugt und über ein Rohrsystem nach außen leitet. Der stellvertretende Schulleiter der IGS, Ulrich Rothhaar, sagte dem SWR, die Schule freue sich, dass sich Firmen gemeldet hätten, die in das System investieren wollten.