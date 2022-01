Lüftungsanlagen für Schulen und Kitas

In Worms sollen in diesem Jahr zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 280 Lüftungsanlagen in Schulen und Kindertagesstätten eingebaut. Das hat die Stadt mitgeteilt. Demnach sollen Kinder bis 12 Jahren Nutznießer sein. Das bedeutet, die Lüftungsanlagen werden in Kitas, Grundschulen und in den ersten beiden Klassenstufen der weiterführenden Schulen eingebaut. Nach Angaben der Stadt kosten die Lüftungsanlagen insgesamt rund 3,8 Millionen Euro, 80 Prozent davon übernimmt der Bund. Die Anlagen sollen einen Austausch von frischer Außenluft und verbrauchter Innenluft sicherstellen und damit die Gefahr verringern, das sich das Virus ausbreitet.