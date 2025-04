per Mail teilen

Die Stadt Mainz soll im nächsten Jahr ein neues ehrenamtliches Dezernat bekommen. Leiten soll es Ludwig Holle (CDU). Seine Aufgabenbereiche sind Bauen und historisches Erbe.

Die neue Koalition im Mainzer Stadtrat aus CDU, SPD und Grünen beginnt mit dem großen "Stühle rücken". Die erste Personalentscheidung, Fördermitteldezernent Karsten Lange (CDU), wurde schon im vergangenen Jahr umgesetzt. Jetzt wurde eine weitere Stelle bekanntgegeben.

Der aktuelle Fraktionsvorsitzende der CDU, Ludwig Holle, soll im nächsten Jahr ein neu geschaffenes, ehrenamtliches, Dezernat führen. Seine Aufgabenbereiche sind dann Bauen und historisches Erbe.

Aktuelles Bau- und Kulturdezernat in Mainz wird aufgeteilt

Aktuell liegt die Verantwortung für den Bausektor bei Marianne Grosse (SPD). Sie geht nach Ablauf ihrer Amtszeit Ende des Jahres in Ruhestand. Ihren zweiten Aufgabenbereich Kultur übernimmt künftig Grosses Parteigenosse Ata Delbasteh.

Ludwig Holle kündigte bei seiner Vorstellung am Montagvormittag an, seine Posten als Fraktionsvorsitzender und Stadtratsmitglied abzugeben, wenn er Dezernent wird. Darüber muss im Mai der Stadtrat entscheiden.

Karsten Lange wird Dezernent für Ordnung und Verkehrsüberwachung

Die CDU hat noch weitere Umstellungen an den Dezernaten geplant. So gibt der aktuelle ehrenamtliche Fördermitteldezernent Karsten Lange diesen Bereich voraussichtlich im nächsten Jahr an das Wirtschaftsdezernat ab. Dafür unterliegen ihm künftig die Themengebiete Ordnung und Verkehrsüberwachung.