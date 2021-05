Das Glücksspiel-Unternehmen Löwen-Entertainment in Bingen begrüßt die Verlängerung des bestehenden Landesglücksspielgesetzes. Die Parteien SPD, Grüne und FDP haben sich im neuen Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass Glücksspielbetriebe in Rheinland- Pfalz auch künftig nicht mehr als 500 Meter voneinander entfernt sein müssen. Die Glückspielbranche hatte Druck gemacht und gewarnt, der zunächst geplante Mindestabstand würde für die Hälfte der Spielhallen im Land das Aus bedeuten. In Bingen hatte der Stadtrat in einer Resolution gefordert, die Abstandsregelung nicht umzusetzen. Bei Löwen- Entertainment in Bingen arbeiten etwa 500 Menschen.