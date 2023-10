per Mail teilen

Die Proteste in Undenheim, Dexheim oder Nierstein gegen das Verbot von mobilen Weinständen waren erfolgreich. Jetzt gibt es eine Lösung.

Bis zum Frühjahr gab es eigentlich keine Probleme mit den mobilen Weinständen in der Verbandsgemeinde Rhein-Selz. Da konnte jeder beim Ordnungsamt einfach eine Genehmigung für einen Weinstand beantragen. Die wurde in der Regel auch erteilt und anschließend konnten die Leute dann dort ihr Gläschen Wein trinken.

Proteste gegen Verbot mobiler Weinstände

Doch dann stellte sich das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde plötzlich quer. Es gab nur noch Genehmigungen, wenn es einen konkreten Anlass für einen solchen Stand gab - also ein Fest oder eine Kerb.

Danach gab es große Proteste in verschiedenen Gemeinden - vor allem in Undenheim, aber auch in Dexheim oder Nierstein.

Zwischenlösung nur für dieses Jahr

Die Proteste, Demonstrationen und Unterschriftenaktionen der Bürgerinnen und Bürger zeigten Wirkung. Der Weinausschank wurde wieder erlaubt, allerdings vorerst nur für dieses Jahr.

Es müsse aber eine dauerhafte Lösung gefunden werden, hieß es von VG-Bürgermeister Martin Groth (Freie Wähler).

Lösung für mobile Weinstände ist da

Die Lösung ist jetzt offenbar gefunden worden. Laut Martin Groth (Freie Wähler), Bürgermeister der VG Rhein-Selz, kann sich jeder an den Tourismusverein der Verbandsgemeinde wenden.

"Der Tourismusverein muss noch seine Satzung ändern, danach dürfte das kein Problem mehr sein."

In einem Gespräch mit dem SWR sagte er, die einzige Bedingung sei, der Betreiber eines mobilen Weinstandes müsse Mitglied im Tourismusverein sein. Der Tourismusverein beantrage dann die Konzession für alle.

Für diese Lösung müsse der Tourismusverein noch seine Satzung ändern. Das soll bei einer Vorstandssitzung Ende Oktober passieren. Ziel sei, so Groth, Anfang kommenden Jahres mit dem neuen System zu starten.

Undenheimer Bürgermeister zufrieden

Die heftigsten Proteste gegen das Verbot der mobilen Weinstände kamen aus Undenheim. Für den Undenheimer Ortsbürgermeister, Marcus Becker (Undenheimer Freie Liste), ist diese Lösung in Ordnung.

"Wenn es funktioniert, ist es ok."

Der Bürgermeister der VG Rhein-Selz, Martin Groth, hatte vorab mit ihm diese geplante Lösung besprochen. Allerdings betonte der Undenheimer Ortsbürgermeister Becker, dass noch einiges Inhaltliches geklärt werden müsse.