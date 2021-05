Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region sinkt seit Tagen, deshalb wird es nun Lockerungen geben für Geimpfte und Genesene. Aber was ist mit negativ Getesteten? Oliver Harzer, medizinischer Leiter des Labordienstleisters Bioscientia in Ingelheim ist vorsichtig.

Frage: Welche Personengruppe ist am sichersten vor einer Corona-Infektion? Dr. Harzer: Hier würde ich wie folgt abstufen: Vollständig Geimpfte, weil sie mit höchster Wahrscheinlichkeit gut immunisiert sind. Dann Genesene, sofern sie auch ausreichend Antikörper entwickelt haben. Danach frisch mit einem PCR-Test negativ Getestete. Hier kann man mit der größten Zuverlässigkeit sagen, dass sie keine Viren haben. Und am Ende Personen, die unmittelbar zuvor mit einem Antigenschnelltest negativ getestet wurden. Sie sind Schlusslicht, weil hier der negative Erregernachweis am wenigsten Sicherheit vermittelt und nur für die folgenden Stunden gültig ist. Frage: Ab wann gilt man als genesen? Dr. Harzer: 28 Tage nach dem positiven PCR-Test. Anschließend für einen Zeitraum von sechs Monaten. Für nähere Angaben liegen noch keine Studiendaten vor. Antikörpertest belegt überstandene Corona-Infektion Frage: Gibt es derzeit sichere Tests, mit denen eine überstandene Corona-Infektion nachgewiesen werden kann? Dr. Harzer: Am ehesten ein positiver Antikörpertest aus dem Labor, mindestens vier Wochen nachdem eine Infektion mit Corona durch einen positiven PCR-Test festgestellt wurde. Frage: Sind aus Ihrer Sicht Genesene mit geimpften Menschen gleichzusetzen? Dr. Harzer: Grundsätzlich ja, weil wir bei beiden von einer erfolgreichen Stimulation des Immunsystems ausgehen dürfen. Bei einer Impfung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Immunantwort stärker ausfallen und breiter erfolgen, also auch die bisher bekannten Virusvarianten einschließen. Eine Impfung ist ein kontrolliertes Infizieren. Bei einer natürlich durchgemachten Infektion ist dagegen nicht bekannt, wie groß die Erregermenge war, wie nachhaltig sich die anschließende Immunantwort ausprägte. Hier bieten Antikörperbestimmungen mehr Sicherheit in der Einschätzung. Corona-Genesene können sich erneut infizieren Frage: Ist ein Genesener aus derzeitiger wissenschaftlicher Sicht sicher vor einer erneuten Infektion? Dr. Harzer: Nein, Genesene können wieder infiziert werden und während dieser Zeit das Virus auch übertragen. Inwieweit sie auch erneut Symptome entwickeln, ist noch nicht hinreichend bekannt, zumal ein Großteil der Infektionen überhaupt asymptomatisch verläuft. Bei Geimpften zumindest gibt es Fälle erneuter Infektion, auch inklusive Symptome. Allerdings wurden keine schweren Verläufe mit Krankenhauseinweisungen oder gar Todesfälle beobachtet. Ob dieser Schutz vor schweren Verläufen ebenso zuverlässig bei jeder durchgemachten Infektion besteht – also etwa auch nach asymptomatischen Verläufen – ist derzeit nicht bekannt. Frage: Für getestete Personen soll es ebenfalls Lockerungen geben. Ist ein Test, egal ob PCR oder Schnelltest, aber nicht trotzdem nur eine Momentaufnahme? Dr. Harzer: Unbedingt: Jeder dieser Tests zeigt die Menge an Virusmaterial in der Probe an. Je schlechter die Probenqualität, desto unsicherer das Messergebnis. Jedes richtig negative Ergebnis gilt nur für die folgenden Stunden. Dieser mutmaßlich virenfreie Zeitraum nach Testung ist beim Antigentest kürzer und bei der PCR länger, weil die PCR auch bei geringer Viruslast bereits positiv anzeigt. Die AHA-Regeln müssen in jedem Fall auch nach negativen Erregernachweisen eingehalten werden. "Wir müssen weiterhin Rücksicht auf Schutzbedürftige nehmen" Oliver Harzer, medizinischer Leiter Bioscientia Lockerungen bei geringer Anzahl an Corona-Neuinfektionen Frage: Ab wann ergibt es aus Ihrer Sicht Sinn, Lockerungen für getestete Personen zuzulassen? Dr. Harzer: Wir haben ja jetzt schon die Möglichkeit inzidenzabhängig nach einem negativen Testergebnis zum Beispiel zum Friseur zu gehen. Wenn eine Region kaum noch Neuinfektionen verzeichnet und die Kliniken normal belegt sind, können wir meiner Auffassung nach auch weiter lockern, sofern wir AHA-Regeln beibehalten. Breitere Lockerungsmaßnahmen halte ich erst dann für sinnvoll, wenn wir einen Durchimpfungsgrad der Bevölkerung von 60 Prozent erreicht und unsere Krankenhäuser nachhaltig entlastet haben. Denn es wird immer eine kleine Gruppe von Schutzbedürftigen geben, die wir aus medizinischen Gründen nicht erfolgreich impfen können. Und darauf sollten wir Rücksicht nehmen.