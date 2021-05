per Mail teilen

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Mainz-Bingen liegt seit fünf Werktagen unter 100. Deshalb fällt jetzt die Bundesnotbremse weg. Seit Muttertag gelten mehrere Lockerungen.

Seit Sonntag gelten wieder die Regeln der Landesverordnung für Kommunen mit einer Inzidenz unter 100. Dazu zählen mehrere Lockerungen im Bereich Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, Gastronomie, Sport und Kultur. Landrätin Dorothea Schäfer (CDU) sagte am Freitag: "Das freut uns natürlich sehr, denn insgesamt ist die Entwicklung sehr erfreulich. Ich appelliere dennoch an die Bevölkerung im Landkreis, weiter achtsam zu bleiben, damit diese Entwicklung so positiv bleibt. Masken, Abstand, Hygieneregeln sind nach wie vor wichtig.“

Was sich seit Sonntag geändert hat

Seit Sonntag, 0 Uhr gibt es keine Ausgangsbeschränkungen mehr.

Für private Zusammenkünfte drinnen und draußen gilt: Zwei Haushalte mit maximal fünf Personen dürfen sich treffen. Dazu kommen die Kinder beider Hausstände bis einschließlich 14 Jahren.

Einkaufen in Geschäften des nicht-täglichen Bedarfs ist weiterhin als Terminshopping (Click & Meet) möglich. Allerdings braucht es keinen negativen Corona-Schnelltest mehr. In Supermärkten, Drogeriemärkten und allen anderen Geschäften des täglichen Bedarfs dürfen wieder mehr Kunden gleichzeitig ins Geschäft.

Die Binger Fußgängerzone: schoppen ohne Terminabsprache SWR Christian Bongers

Die Außengastronomie darf wieder öffnen. Ein negativer Corona-Schnelltest ist Voraussetzung. Weiterhin sind Abhol-, Liefer- und Bringdienste sowie Straßenverkauf (ohne Alkoholausschank) und Ab-Hof-Verkauf möglich.

Körpernahe Dienstleistungen sind wieder erlaubt. Nagelstudios, Kosmetiksalons, Massagesalons, Tattoostudios, Piercingstudios und ähnliche Einrichtungen können wieder öffnen. Ein Corona-Test ist keine Pflicht, Masken dagegen schon. Das gilt auch für den Friseurbesuch.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen dürfen wieder öffnen. Das gilt zum Beispiel für Zoos, Tierparks und botanische Gärten. Ebenso für Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten.

Draußen ist Sport einzeln oder in Gruppen von maximal fünf Personen aus zwei Hausständen erlaubt. Für Kinder gilt die Regelung: Kontaktloses Training von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre zuzüglich einer Trainerin oder eines Trainers ist möglich. Fitnessstudios dürfen wieder öffnen. Es gilt allerdings ein Abstandsgebot sowie Testpflicht.

An den Schulen kann Präsenz- oder Wechselunterricht stattfinden. Das Land Rheinland-Pfalz empfiehlt allerdings, bis zu den Pfingstferien im Wechselunterricht zu bleiben.