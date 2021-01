Normalerweise ist im Friseursalon “Gregors Hair and more” in der Mainzer Altstadt richtig Betrieb: gute Stimmung, laute Musik und viele Kundinnen und Kunden. Doch derzeit ist corona- bedingt alles anders: Während bei der Kundschaft die Haare länger und länger werden, sind Gregor Wittberg und sein Team in der Zwangspause. Was Gregor Wittberg mit der freien Zeit macht, welche Tipps er für unsere “Corona-Matten" hat und wie er sich auf den zu erwartenden Kundenansturm nach dem Ende des Lockdowns vorbereitet, das erzählt er in dieser Ausgabe.