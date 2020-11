Heute demonstrieren in Mainz Fitnessstudio-Betreiber, Gastronomen und Kulturschaffende gegen die Corona-Verordnung. Viele mussten schließen und fürchten um ihre Existenz. Dagegen gehen sie nun auf die Straße.

Die Corona-Infektionszahlen steigen in Deutschland. Die Bundesregierung hat deshalb beschlossen, dass Fitnessstudios, Kneipen, Kinos und Theater bis Ende November geschlossen werden müssen. Am Samstag wollen Betreiber, Inhaber und Sympathisanten in Mainz auf die Straße gehen. Bei der Polizei wurden 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeldet. Das Motto der Demo lautet: "Lockdown light - Mittelstand zero". Im Internet rufen unter anderem Fitnessstudios dazu auf, sich an der Kundgebung zu beteiligen. "Jedes Gesicht zählt" schreibt beispielsweise ein Fitnessstudio aus Wörrstadt (Kreis Alzey-Worms). Politische Anti-Corona-Aktivisten seien bei der Demo unerwünscht.

"Es gibt tolle Ideen und wahnsinnig aufwendige Projekte" Initiatoren der Demo

Die Veranstalter der Demo schreiben in ihrer Facebook-Gruppe, man betrachte die Corona-Maßnahmen als Farce. Betriebe und Unternehmen hätten in den vergangenen Wochen und Monaten erhebliche Investitionen getätigt. Es seien zum Beispiel Plexiglasscheiben angebracht, weitere Mitarbeiter eingestellt und Klimaanlagen umgerüstet worden. Das alles, um Gästen und Kunden mehr Sicherheit zu gewährleisten.

"So viele befreundete Unternehmerinnen und Unternehmer haben tolle Ideen und wahnsinnig aufwendige Projekte ins Leben gerufen, um hier bestmöglich gegen eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu kämpfen. Dennoch werden unsere Betriebe nun alle geschlossen." Bei der Demo wolle man auch an diejenigen denken, die bis zu diesem Punkt nicht durchhalten konnten.