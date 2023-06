per Mail teilen

Ein viel zu hoher Lkw ist am Morgen gegen eine Unterführung am Bahnhofsvorplatz gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Auflieger abgerissen. Verletzt wurde niemand.

Es ist großes Glück, dass bei diesem Unfall niemand zu Schaden kam. Ein Lkw-Fahrer hatte die Höhe seines Fahrzeugs unterschätzt. Er wollte durch eine Unterführung fahren, die für Fahrzeuge bis 2,30 Meter zugelassen ist. Tatsächlich hatte sein Laster eine Höhe von 3,50 Meter.

Bahnreisende von lautem Knall erschreckt

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Bahnreisenden in Bad Kreuznach ziemlich erschreckt. Der Auflieger des Lkw riss ab. Er landete auf einem Parkplatz, wo sich zu diesem Zeitpunkt aber kein Fahrzeug befand. Der Schaden an dem Laster schätzt die Bad Kreuznacher Polizei auf 10.000 Euro. Der Schaden an der Unterführung wird mit rund 1.000 Euro angegeben.

Überprüfung am Montag

Die Unterführung am Bahnhof hat offenbar nur ein paar Kratzer abbekommen, so eine Sprecherin der Polizei. Am Montag werden sich Experten das Bauwerk genau ansehen und vor allem die Statik überprüfen.

Eigentlich die letzte Umzugsfahrt des Lkw

Nach Angaben der Polizei hatte der LKW nichts in seinem Auflieger. Das war Glück, denn eigentlich war das Fahrzeug für einen Umzug im Einsatz und auf seiner letzten Fahrt. Der Miet-Lkw sollte am Morgen wieder zurückgegeben werden. Jetzt wird aus dem Unfall auch noch ein Versicherungsfall.