Erst verbotenerweise überholt, dann am Steuer telefoniert: Auf der A61 bei Alzey hat die Polizei einen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der gleich gegen mehrere Verkehrsregeln verstieß.

Nach Angaben der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim war einer Streife der Lastwagen am Mittwochnachmittag auf der A61 bei Alzey aufgefallen. Zunächst, weil dieser einen anderen Laster auf einem Abschnitt überholte, auf dem das Überholen verboten ist. Außerdem sei der Lkw-Fahrer anschließend auffällig knapp wieder eingeschert. Als die Polizisten an dem Lkw vorbeifuhren, sahen sie, dass der Fahrer am Steuer mit dem Handy telefonierte. Daraufhin stoppten sie den Lkw.

Bei der der Kontrolle der Papiere fiel den Beamten auf, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht: Er ergab einen Wert von 1, 4 Promille. Dem 57-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt verboten. Die Spedition musste einen Ersatzfahrer schicken, damit die Fracht ihr Ziel noch erreichen konnte.

Laut Polizei muss der Lkw-Fahrer aus Baden-Württemberg nun längere Zeit auf seinen Führerschein verzichten, ihm droht außerdem ein Strafverfahren.