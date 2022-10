Lkw bleibt auf der A60 bei Bingen an einer Brücke hängen

Die A60 bei Bingen war nach einem Unfall in Richtung Mainz voll gesperrt. Inzwischen ist die Autobahn wieder frei.

Laut Polizei war die Autobahn von 5:00 Uhr bis etwa 9:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bingen-Ost und Ingelheim-West in Fahrtrichtung Mainz voll gesperrt.

Am frühen Morgen war ein Lkw mit seinem Aufsatz an einer Brücke für landwirtschaftlichen Verkehr hängen geblieben. Als die Polizei an die Unfallstelle kam, lagen Teile des Lkw auf der Autobahn. Daher wurde die A60 in Richtung Mainz voll gesperrt. Bei dem Unfall sei niemand verletzt worden, so die Autobahnpolizei.

Autofahrer konnten Lkw-Teilen auf der A60 nicht ausweichen

Allerdings fuhren laut Polizei mehrere Pkw durch das 150 Meter lange Feld der Lkw-Teile. Dadurch seien mindestens sechs weitere Fahrzeuge beschädigt worden.

Ein Auto habe die Achse gebrochen und musste abgeschleppt werden - ein anderer Pkw hatte einen Reifenschaden. Auch der Lkw musste geborgen werden.

Unfallursache war aufgestellter Kipplader

Der Aufbau des Lkw ist, nachdem er an der Brücke hängen geblieben ist, komplett zerstört.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte sich der Kipperaufbau des Lkw während der Fahrt senkrecht aufgestellt. Wie das passieren konnte, sei noch unklar. Dieser Aufbau blieb laut den Ermittlern dann an der Brücke hängen.

Nach Angaben der Polizei wurden die Ladefläche und der Aufbau des Lkw komplett zerstört. Teilweise seien 2 bis 3 Quadratmeter große Teile auf die A60 geschleudert worden. Sie hätten sich 150 Meter über die Fahrbahn verteilt. Auch Öl und Benzin seien auf die Autobahn gelaufen.

Brücke kaum beschädigt

Ein Bauingenieur hat die Brücke bereits auf mögliche Schäden überprüft. Wie die Polizei mitteilt, sind keine größeren Schäden entstanden. Sie seien nur oberflächlich, daher sei die Brücke auch nicht einsturzgefährdet. Bei dem Unfall ist laut Schätzungen der Polizei insgesamt ein Schaden von mehreren 100.000 Euro entstanden.