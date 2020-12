per Mail teilen

Zielfahnder des Landeskriminalamts (LKA) haben einen mutmaßlichen Betrüger festgenommen, der in Bingen 450.000 Euro erbeutet haben soll. Der 52-Jährige hatte laut LKA vor zwei Jahren im Zusammenhang mit einem Immobilienverkauf echtes Geld gegen Spielgeld vertauscht. Die Zielfahnder konnten den Mann in Belgien aufspüren, wo er sich unter falschem Namen aufhielt. Er sitzt jetzt dort in Haft, soll aber ausgeliefert werden.