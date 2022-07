per Mail teilen

An der Johannes Gutenberg-Universität Mainz findet erstmals die sogenannte „Summer School for World Literature“ statt. In den nächsten Tagen werden zehn internationale Professorinnen und Professoren Vorlesungen zum Thema Weltliteratur halten.

Neben rund 100 Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern aus aller Welt wird auch Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller dabei sein. Sie kommt am 25. Juli zu einer Lesung mit anschließendem Gespräch nach Mainz und wird sich auch ins Goldene Buch der Universität eintragen. Die „Summer School“ ist eine Veranstaltung der amerikanischen Harvard University. Sie findet erstmals in Deutschland statt und endet am 28. Juli.