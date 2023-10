Letzter Makatsch-Tatort aus Mainz läuft am Sonntag

per Mail teilen

Am Sonntag flimmert der letzte Tatort aus Mainz über die Bildschirme. Hauptdarstellerin Heike Makatsch jagt in ihrer Abschiedsfolge einen Frauenhasser, der seine Opfer in den Selbstmord treiben will.

Es ist der letzte Fall von Heike Makatsch als Ermittlerin Ellen Berlinger. Und der verspricht spannend zu werden, denn darin gerät die TV-Kommissarin selbst ins Visier des Täters.

Hochstraße in Mombach wichtige Kulisse für letzten Tatort

Inhaltlich geht es um einen mörderischen Stalker, der Frauen mit perfiden Mitteln zur Verzweiflung bringt und sie in den Selbstmord treibt. Immer wieder belästigt er seine Opfer mit Anrufen und versucht bei ihnen tiefe Schuldgefühle auszulösen. Auch Kommissarin Berlinger wird von ihm bedroht. So schickt er ihr Fotos ihrer Kinder aufs Handy. Die Ermittlungen führen sie schließlich auch in die eigenen Reihen der Polizei.

Untermalt werden die Sequenzen mit düsteren Szenen aus Mainz. Eine der Kulissen ist die recht triste Hochstraße im Mainzer Stadtteil Mombach. Dort wird der Täter später auch gestoppt.

Mehrere Tatort-Folgen wurden in Mainz gedreht

Seit 2018 hat der Tatort auch in Mainz gespielt. Insgesamt fünf Folgen wurden mit Heike Makatsch als Ermittlerin gedreht. Als Grund für das Aus nannte Programmdirektor Clemens Bratzler unter anderem die gestiegenen Kosten.

"Die Inflation führt auch bei unseren fiktionalen Produktionen zu spürbaren Kostensteigerungen, die wir ohne Einschnitte im Angebot leider nicht mehr auffangen können."

Hinzu komme, dass im Rahmen des digitalen Umbaus Geld umgeschichtet werden müsse, um mehr Serien für die ARD Mediathek realisieren zu können. Abschließend bedankte sich Bratzler bei Heike Makatsch und dem Produzenten Marc Müller-Kaldenberg für die gute Zusammenarbeit.

Was sagen die Mainzer zum Aus des Tatorts?

Die Mainzerinnen und Mainzer sehen laut einer SWR-Umfrage dem Aus des Mainzer Tatorts mit gemischten Gefühlen entgegen. So sagte eine Passantin beispielsweise, dass ihr die Folgen zwar gut gefallen hätten, allerdings habe ihr der Meenzerische Dialekt gefehlt. Der hätte das Ganze noch realistischer gemacht, ist sie sich sicher.

Auch ein anderer Mainzer Bürger hat Verbesserungsvorschläge. So kritisiert er, dass eine Pizzeria im Tatort in Wirklichkeit ein Weinlokal ist. "Da kann ich nur drüber lachen", so der Mann. Außerdem hätten sich einige Bürgerinnen und Bürger gewünscht, dass die Stadt Mainz noch stärker erkennbar gewesen wäre.

Das ist kein Meenz-Krimi. Die müssen nicht jede Ecke zeigen, aber ich als Meenzer muss erkennen, dass das auch in Mainz aufgenommen ist.

Mainzer OB bedauert Tatort-Ende

Der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) bedauert hingegen, dass es in Mainz keinen Tatort mehr geben wird. Die Stadt habe für eine solche Produktion ausreichend Strahlkraft und Flair. "Über die ersten Folgen hatte die Mainzer Episode nach meinem Empfinden gut Fuß gefasst und war gerade auch mit den Dreharbeiten zunehmend am Rhein angekommen", so der OB.

Mit der Folge am Sonntag endet zum zweiten Mal eine Tatort-Reihe in Mainz. Ende der 70er Jahre ermittelte bereits Nicole Heesters als Oberkommissarin Marianne Buchmüller aus der Landeshauptstadt. Aber auch wenn es aus Mainz künftig keinen Tatort mehr geben wird, die Tatort-Reihen in Ludwigshafen, Stuttgart und im Schwarzwald bleiben weiterhin bestehen.

Der letzte Tatort aus Mainz mit dem Titel "Aus dem Dunkel" wird am Sonntag um 20:25 Uhr im Ersten ausgestrahlt.