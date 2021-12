Der Mainzer Wochenmarkt findet am Dienstag, 28 Dezember, wieder auf den Domplätzen statt. Das war in den vergangenen Wochen wegen des Weihnachtsmarktes nicht möglich. Nach Angaben der Stadt öffnet der Wochenmarkt am Freitag zum letzten Mal in diesem Jahr. Der erste Markttag auf den Domplätzen im neuen Jahr ist am 4. Januar - das ist kommende Woche Dienstag. Auch in den Mainzer Stadtteilen finden 2021 noch Wochenmärkte statt.