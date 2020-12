Letzte Einkaufsstunden in Mainz

Vor den härteren Corona-Maßnahmen Letzte Einkaufsstunden in Mainz

Der letzte Tag, an dem die Geschäfte noch geöffnet hatten, hat zahlreiche Menschen in der Region zum Einkaufen in die Innenstädte gelockt. Doch nicht alle kamen für Weihnachtsgeschenke.