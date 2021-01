In den sieben Flüchtlingsunterkünften in Mainz sind Lernräume für schulpflichtige Kinder und Jugendliche eingerichtet. Außerdem ist nach Angaben der Stadt die Internetleistung verbessert worden. In den vergangenen Wochen war von Flüchtlingshelfern bemängelt worden, dass die Unterkünfte nicht über eine verlässliche Internetverbindung verfügen. Die Folge: Die Kinder und Jugendliche konnten nicht am Digitalen Fernunterricht der Schulen teilnehmen. Das soll sich jetzt ändern. Die Stadt hat die die neuen Lernräume mit sogenannten Homespots ausgestattet, die für stabiles und schnelles Internet sorgen sollen. Die pädagogische Betreuung der Schülerinnen und Schüler übernehmen Experten der Stiftung Juvente sowie hauptamtliche Mitarbeiter der Malteser. In den sieben Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete leben fast 200 schulpflichte Kinder und Jugendliche.