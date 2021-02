Der Kreis Bad Kreuznach will mit einer Plakataktion in leichter Sprache über aktuelle Corona-Themen informieren. Die Plakate sollen insbesondere diejenigen erreichen, die nicht so gut deutsch sprechen oder nicht so gut lesen können. Das erste Plakat erklärt, wann jemand in Quarantäne muss und was Quarantänte bedeutet. Es sollen weitere folgen - unter anderem zu den Themen: Reiserückkehrer, Kindertagesstätten, Schulen oder Impfen. Die Plakate werden laut Kreisverwaltung in den nächsten Wochen in Apotheken, Drogerien und Supermärkten aufgehängt. Außerdem sollen sie über Internet- und Kurznachrichten-Plattformen verbreitet werden. Die Texte sollen auch in verschiedene Sprachen übersetzt werden, um insbesondere Migranten besser über Corona-Themen zu informieren. Auf der Internetseite des Kreises stehen bereits Videos, in denen in den jeweiligen Muttersprachen die momentanen Corona-Regeln erklärt werden.