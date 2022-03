Rheinhessin verliert wegen Reichsbürgertätigkeiten ihre Pension

per Mail teilen

Eine Lehrerin im Ruhestand aus Rheinhessen hat wegen ihrer sogenannten Reichsbürgertätigkeiten keine Ansprüche mehr auf die Zahlung ihrer Pension. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Koblenz entschieden. Die Frau hatte zwei Bücher veröffentlicht und Schreiben an Behörden verfasst, die nach Ansicht des Gerichts inhaltlich gezielt gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet seien. In ihren Äußerungen komme geradezu eine Verachtung für den deutschen Staat und seine Institutionen zum Ausdruck, heißt es im Richterspruch. Unter anderem habe sie die Bundesrepublik als "Scheinstaat" und als "Nichtstaat" bezeichnet. Als Beamtin sei sie allerdings ihrem Land zur Treue verpflichtet, auch wenn sie nicht mehr aktiv im Dienst sei. Deshalb wies das Oberverwaltungsgericht die Berufung der ehemaligen rheinhessischen Lehrerin gegen ein zuvor ergangenes Urteil zurück.