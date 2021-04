Mainzer Lehrer haben Angst sich mit Corona anzustecken, weil sie ihre Schülerinnen und Schüler beim Selbsttest beaufsichtigen sollen. Andere, aus der selben Schule, sehen das entspannt. Sie sind geimpft, weil sie in Hessen wohnen.

An allen Schulen in Rheinland-Pfalz sollen sich ab dieser Woche die Schülerinnen und Schüler selbst auf Corona testen können. Die Aufsicht darüber hat das Lehrpersonal. Doch die Lehrerinnen und Lehrer sind meist selbst nicht geschützt. Denn nach der Bundesimpfverordnung können sich Lehrkräfte an weiterführenden Schulen erst impfen lassen, wenn die Impfgruppe 3 an der Reihe ist. Bislang werden in Rheinland-Pfalz nur Beschäftigte an Grund-, Sonder- und Förderschulen geimpft.

Lehrer fürchten sich vor Ansteckung

Ein Schulleiter aus Mainz, der anonym bleiben möchte, sagte, seine Kolleginnen und Kollegen hätten Angst davor, mit den Jugendlichen die Selbsttests durchzuführen. Das Schulpersonal werde dabei Risiken ausgesetzt. Das Land als Arbeitgeber, so der Schulleiter, habe gegenüber seinen Beschäftigten eine Fürsorgepflicht. Dieser käme das Land nicht nach.

In Hessen werden Lehrkräfte bereits geimpft

Im benachbarten Hessen werden indes Lehrkräfte an Gymnasien, Real- und Gesamtschulen bereits geimpft. Die Landesregierung hatte Ende März mitgeteilt, dass sie vorgezogen werden.

„Ich freue mich daher sehr, Ihnen heute mitteilen zu können, dass sich ab sofort neben dem bereits impfberechtigten Personal von Grund- und Förderschulen auch das Personal aller anderen Schulformen in Hessen für einen Impftermin registrieren kann. Voraussetzung hierfür ist eine Tätigkeit mit unmittelbarem Kontakt zu Schülerinnen und Schülern.“ Dr. Marion Steudel, Kultusministerium Hessen

Geimpft werden in Hessen nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, die in Hessen arbeiten, sondern auch die, die nach Rheinland-Pfalz zur Arbeit pendeln. Das führt zum Beispiel dazu, dass an derselben Schule in Mainz ein Lehrer, der in Rheinland-Pfalz wohnt, ungeimpft ist und eine Lehrerin, die in Hessen wohnt, Impfschutz hat. Beide sollen aber die Selbsttests der Jugendlichen beaufsichtigen. Ein Grund mehr, dass sich Unmut breit macht.

Rheinland-Pfalz will sich an Impfverordnung halten

Im rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium sieht man das Problem. Allerdings betont man hier: Man halte sich an die Impfverordnung, die der Bund vorgebe. Und werde auch daran festhalten, wenn das Land Hessen davon abweiche.