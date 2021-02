Die Mainzer Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz (CDU) und die Werbegemeinschaft unterstützen eine Idee des rheinland-pfälzischen Städtetages. Dieser fordert Geld vom Land, damit Kommunen leerstehende Geschäfte oder Restaurants in den Innenstädten anmieten und günstig weitervermieten können. Bei aller Dynamik, die der Online-Handel in der Corona-Situation habe, müssten die Innenstädte gestärkt werden, sagte der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) in seiner Funktion als Vorsitzender des rheinland-pfälzischen Städtetags. Die Werbegemeinschaft Mainz, Interessensvertretung des Einzelhandels, findet die Idee nach eigenen Angaben gut. In der aktuellen Situation wisse man nicht, wie sich die Lage in der Mainzer Innenstadt entwickeln werde und wie viele Ladenlokale künftig leer stehen werden. Auch Wirtschaftsdezernentin Matz hält den Vorstoß für ein richtiges und wichtiges Zeichen. Mit einem Fonds könnte man etwaige Bedenken bei Vermietern ausräumen, was beispielsweise die Haftung bei Schäden oder Ähnlichem betrifft. So könnte man möglichen Leerständen entgegenwirken.