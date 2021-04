Auf einer Querdenker-Demo in Worms am Wochenende erklärt Polizei-Chef Thomas Lebkücher Grundrechte und zeigt sich auch in Bibelfragen schlagfertig.

Am Sonntag stand der Leiter der Wormser Polizeiinspektion, Thomas Lebkücher (42), mit seinen Kollegen in der Nähe des Lutherplatzes. Sogenannte Querdenker und Menschen, für die die Corona-Pandemie eine Erfindung ist, waren auf die Straße gegangen, um für ihre Rechte zu demonstrieren. Sie wollten an dem Wochenende, an dem in Worms Luther-Feierlichkeiten stattfanden, einen, wie sie sagen, "Luther-Gottesdienst" abhalten. Das war ihnen jedoch von Seiten eines Gerichtes untersagt worden. Etwa fünf Personen standen in der Nähe des Luther-Denkmal und sangen Kirchenlied. Einige, so Lebkücher, ohne Maske, ohne Mindestabstand. Nach drei Strophen sprach der 42-Jährige die vermeintliche Vorsingerin an. Dem SWR sagte Lebkücher, man versuche, die Menschen gezielt und offen anzusprechen.

Die sogenannten Corona-Leugner berufen sich auf ihre Religionsfreiheit und stützen ihre Aussagen auf Jesus Christus. Doch da haben sie die Rechnung ohne den bibelfesten Polizeioberrat gemacht. Er erzählt vom Garten Gethsemane: Jesus wird von Soldaten verhaftet. Ein Jünger greift daraufhin einen Soldaten an, schlägt ihm das Ohr ab. Jesus flieht nicht, er heilt den Verletzten.

Nächstenliebe in der Corona-Pandemie kann helfen

Nächstenliebe sei das fundamentale Gebot, sagt Thomas Lebkücher den Demonstranten, die ihm zuhören. "Wenn wir uns alle daran halten, haben wir kein Problem." Dem SWR verrät Lebkücher, dass er früher mal Ministrant in der der katholicshen Kirche gewesen sei. Dieses Gleichnis sei ihm in diesem Moment einfach eingefallen.

Die Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz schrieb bei Twitter: "Tag für Tag sind unsere Kolleg:innen für euch im Einsatz. Thomas Lebkücher bringt in weniger als 2 Minuten auf den Punkt, wie die Gesellschaft zur Pandemiebewältigung funktionieren muss. Zuspruch und Chapeau!".