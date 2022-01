Leben ohne Corona-Impfung: "Es ist zermürbend"

Sie sei weder eine Corona-Leugnerin noch eine Querdenkerin. Sie habe sich aus Angst vor Nebenwirkungen nicht gegen Corona impfen lassen, sagt eine Frau aus Rheinhessen. Das hat weitreichende Folgen für ihr Leben.

Susanna Schmitt (Name von der Redaktion geändert) lebt mit ihrer Familie in einer rheinhessischen Kleinstadt. Sie ist gelernte Krankenschwester und Diplom-Biologin. Die 59-Jährige arbeitet in einer größeren Klinik. Kontakt zu Patientinnen und Patienten habe sie in ihrem Job nicht. Vor etwa einem Jahr stand sie bei ihrem Arbeitgeber noch auf der Liste der Impfwilligen. Dann habe sie sich intensiv mit möglichen Nebenwirkungen des mRNA-Impfstoffes beschäftigt, erzählt sie und sich schließlich doch dagegen entschieden. Der Vektor-Impfstoff von AstraZeneca sei im Frühjahr dann nur noch für Menschen ab 60 empfohlen worden.

"Eine mRNA-Impfung möchte ich nicht. Ich finde, sie ist für mich zu gefährlich."

Als Ungeimpfte darf sie wegen der Corona-Maßnahmen in keine kleineren Geschäfte oder Restaurants mehr. Eigentlich bräuchte sie neue Schuhe, sagt sie. Da sie diese aber weder im Supermarkt noch im Internet kaufen wolle, fahre sie vielleicht in den kommenden Tagen mal nach Mannheim. Denn in Baden-Württemberg gelte ja wieder die 3G-Regel, da dürfe sie mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Test in alle Geschäfte. Besonders schlimm finde sie, dass sie als Ungeimpfte mit ihrem Kater nicht mehr zum Tierarzt dürfe. Freunde müssten das jetzt für sie erledigen.

Als Ungeimpfte droht die Kündigung

Ihre Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, hat weitreichende Konsequenzen im Job. Denn ab dem 16. März müssen Mitarbeitende im Gesundheitswesen gegen Corona geimpft sein. Alternativ könne man eine Impfuntauglichkeitsbescheinigung oder einen Genesenen-Nachweis vorlegen, sagt Susanna Schmitt. Das komme alles für sie nicht infrage. Zusammen mit anderen ungeimpften Kolleginnen und Kollegen befinde sie sich daher in einer Art Schwebezustand. Man wisse einfach nicht genau, wie es nach dem 15. März weitergehe. Begriffe wie Betretungsverbot, Bußgeld, Freistellung oder Kündigung würden wie ein Damoklesschwert über ihr hängen. Das sei belastend und zermürbend, sagt sie.

Übergangsfristen würden helfen

Um den Druck etwas herauszunehmen, spricht sich Susanna Schmitt für Übergangsfristen aus. Zum Beispiel für Beschäftigte, die sich mit dem Proteinimpfstoff Novavax impfen lassen würden. Novavax ist ab dem 21. Februar erhältlich. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums wird auf Bundes- und Länderebene über eine solche Übergangsfrist für Novavax gesprochen. Es wurde aber noch nichts entschieden. Susanna Schmitt würde sich am liebsten "mit einem klassischen Totimpfstoff" impfen lassen - zum Beispiel vom Hersteller Valneva. Doch da wisse man nicht genau, wann dieser Impfstoff in diesem Jahr auf den Markt komme.

"Wir müssen die Pandemie gemeinsam beenden."

In ihrem Freundeskreis gebe es Geimpfte, Geboosterte und Ungeimpfte, erzählt die 59-Jährige. Man gehe mit dem Thema offen und tolerant um. Es gebe aber auch Menschen, von denen sie sich inzwischen getrennt habe, weil sie sie beschimpft hätten. Sie sei auch keine Rechtsradikale oder Querdenkerin. Das seien blöde Vorurteile, mit denen man sie als Ungeimpfte abstempeln wolle, sagt Susanna Schmitt. Sie wünscht sich, dass die allgemeine Impfpflicht vom Tisch wäre. Das würde Druck aus dem Kessel nehmen. "Wir müssen diesen tiefen Riss durch unsere Gesellschaft wieder kitten", sagt sie. "Wir müssen die Pandemie gemeinsam beenden und uns wieder zuhören. Es ist die Toleranz, die fehlt."