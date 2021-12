Füchsen ausgewichen: Laster überrollt in Worms Verkehrsinsel

per Mail teilen

4.000 Euro Schaden und eine zerstörte Verkehrsinsel sind das Ergebnis eines Unfalls in Worms gestern Abend. Der Auslöser waren wohl Füchse.

Gegen 23 Uhr war ein Lastwagenfahrer mit seinem 40-Tonner in Worms auf der Straße "Fahrweg" nahe der Bundesstraße 9 unterwegs. Laut Polizei habe der Mann berichtet, dass plötzlich in einer Linkskurve einige Füchse die Straße überquert hätten. Der 43-Jährige gab an, er habe eine Vollbremsung machen müssen, um die Tiere nicht zu überfahren.

Dadurch sei er von der Fahrbahn abgekommen und habe eine Verkehrsinsel überrollt. Dort fuhr der 43-Jährige ein Verkehrszeichen um. Außerdem wurden in der Verkehrsinsel eingelassene Pflastersteine über die Fahrbahn verteilt. Auch das Führerhaus des Lasters wurde beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 4.000 Euro.