Mit dem Bienenvolk im Lastenfahrrad kommt Abwechslung in den Schulalltag. Mainzer Grundschüler sollen auf dem Schulhof alles über die Bienen lernen und dabei vielleicht ihren Corona-Frust vergessen.

Unterricht in Corona-Zeiten ist für viele Kinder anstrengend und manchmal auch etwas frustrierend. Sie müssen Aufgaben alleine im Home-Schooling machen oder haben anstrengenden Video-Unterricht. Viele vermissen ihre Klassenkameradinnen und Klassenkameraden. Und wenn sie dann mal in die Schule dürfen, dann heißt es: Abstand halten und Maske tragen.

Bienen gegen den Corona-Frust

Dagegen sollen die Bienen von Jens Bucher helfen. Er ist Projektleiter der Sozialen Stadtimkerei in Mainz. Jens Bucher hat mit Hilfe von Spenden ein Lastenfahrrad für seine Bienen angeschafft. Denn wegen der Corona-Krise müssen gerade alle Workshops und Führungen in der sozialen Stadtimkerei ausfallen. So kam er auf die Idee, mit einem Lastenfahrrad ein kleines Bienenvolk auf die Schulhöfe der Mainz Grundschulen zu bringen.

Mitmachen und über die Bienen staunen

Jens Bucher möchte aber mit den Grundschülern auf keinen Fall Frontalunterricht machen. Er will, dass die Kinder mit ihm zusammen die Bienen erforschen. Hinter der Plexiglasscheibe sollen sie die Bienen in ihrem Bau beobachten können. Er bietet Workshops zum Mitmachen an. Und natürlich sollen die Mädchen und Jungen auch den Honig schmecken: Dafür bringt er ihnen einen Honig-Lolli mit.

Was macht die Soziale Stadtimkerei Mainz? Die Soziale Stadtimkerei von Mainz ist ein Projekt der gpe, der Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen gGmbH in Mainz. Seit mehr als 20 Jahren will sie Menschen mit und ohne Behinderungen zusammenbringen. Beim Projekt Soziale Stadtimkerei kann jeder mitmachen. Von März bis in den Spätsommer pflegen die Teilnehmer die Bienenvölker in der Stadt. Außerdem gibt es Führungen durch die Stadtimkerei und Workshops.

Imker Jens Bucher hofft, dass seine Bienen die Stimmung bei den Kindern aufhellen können. Die Schüler sollen mal etwas anderes sehen als immer nur Schulaufgaben. Nebenbei will er den Kindern auch noch Umweltbewusstsein beibringen und ihnen zeigen, wie wichtig Bienen für uns Menschen sind. Gerade das Grundschulalter sei dafür sehr geeignet, meint Bucher.

Bienen-Taxi muss noch auf erste Tour warten

Das Lastenfahrrad für die Bienen steht zwar jetzt bereit. Aber Projektleiter Jens Bucher will noch etwas warten, bis er mit seinen 2.000 Bienen die erste Schule besucht. und zwar so lange, bis die dritte Corona-Welle vorbei ist. Das sei aber kein Problem, so Bucher, denn mit den wärmeren Temperaturen beginne erst die perfekte Zeit für seine Bienen. Und dann sei der Ausflug im Lastenfahrrad für die kleinen Tiere überhaupt kein Problem: Fest angegurtet in ihrem Schaukasten würden die etwa 2.000 Bienen die kurze Radtour in eine Mainzer Grundschule gut vertragen.