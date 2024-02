Mainzer Fastnachter schicken "Ufos" in den Himmel

per Mail teilen

"Rätselhafte Lichter" haben am Wochenende im Rhein-Main-Gebiet für Verwirrung gesorgt. In den sozialen Medien wurden Videos von Lichteffekten gepostet und kommentiert. "Schuld" sind die Mainzer.

Und zwar die Fastnachter. Denn in der Mainzer Innenstadt waren so genannte Light-Beamer im Einsatz. Zwischen Weiberfastnacht und Rosenmontag haben sie für eine bunte Licht-Show gesorgt - und eben auch für ziemliche Verwirrung auf der anderen Rheinseite.

Light-Beamer in Mainz hatten 480 Watt

16 solcher Beamer seien in der Innenstadt von Mainz im Einsatz gewesen, sagt Wolfgang Vogel, Geschäftsführer der Veranstaltungsfirma Audiluma. Sie waren für die Fastnachtspartys am Schillerplatz und am Domplatz aufgebaut worden. Und die Strahler haben Kraft. "Je nach Wetterlage kommen die schon auf viele Kilometer Reichweite", erläutert Vogel.

Früher, vor allem auf dem Land, haben solche Lichteffekte den Weg zur Party gewiesen!

In diesem Fall haben sie aber eher für Fragezeichen gesorgt. In sozialen Netzwerken wurden viele Videos geteilt, etwa aus Frankfurt, Hofheim oder Kelkheim. Spekuliert wurde im Netz über Wetterleuchten, Sternschnuppen oder verirrte Satelliten.

Anrufe bei der Ufo-Meldestelle

Und sogar bei der sogenannten Ufo-Meldestelle in Lützelbach im Odenwald gingen Anrufe ein. Hansjürgen Köhler ist Vorsitzender des Centralen Erforschungsnetzes außergewöhnlicher Himmelsphänomene (CENAP). Er berichtet dem SWR von sieben Anrufen am Samstagabend.

Die Leute haben uns Videos geschickt und wollten einfach wissen, was abgeht.

Er selbst habe sich aber ziemlich schnell zusammengereimt, woher die Lichtphänomene kommen. Er schaue sich regelmäßig auf den Onlineseiten von Eventagenturen um und sei gut informiert über alle möglichen Lichteffekte.