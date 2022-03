16 Kilometer Stau nach Unfall auf der A61

Viele Autofahrer standen auf der A61 bei Bad Kreuznach am Freitagnachmittag wegen mehrerer Unfälle rund drei Stunden lang im Stau. Wie die Polizei mitteilt, war ein Auto nach mehreren kleinen Unfällen in das Stauende gefahren und mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Ein 29-jähriger Fahrer konnte mit seinem Auto anschließend nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das andere Unfallauto. Der 29-jährige wurde leicht verletzt. Der Mann, der in das Stauende gefahren war, musste mit einem Helikopter in die Universitätsmedizin Mainz geflogen werden. Wegen der Unfälle gab es einen Stau von bis zu 16 Kilometern. Erst am Abend gegen viertel vor acht war die A61 in Richtung Koblenz wieder freigegeben.