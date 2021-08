Eine Fachfirma für Kellereibedarf aus Langenlonsheim versorgt nach eigenen Angaben Orte im Katastrophengebiet an der Ahr mit Trinkwasser. Dafür hat sie eine eigentlich zur Weinabfüllung gedachte Anlage mit Wasser befüllt. Geschäftsführer Martin Hepp sagte dem SWR, das Leitungswasser werde nochmal keimfrei gefiltert. Man habe in einem ersten Schritt mit 100.000 Litern angefangen. Auf diese Weise wolle man helfen, eine Versorgungslücke zu schließen, bis das Wassernetz wiederhergestellt sei. Die Menschen in dem Hochwassergebiet an der Ahr sind teilweise seit fast zwei Wochen ohne Trinkwasser.