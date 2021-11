Großer Andrang vor Impfbussen in Mainz und Worms

Die Corona-Infektionszahlen steigen immer mehr an. Der Bund und auch die Länder wollen die Corona-Regeln verschärfen. Das scheint viele zu überzeugen, sich impfen zu lassen.

Sechs Impfbusse des Landes fahren zur Zeit durch Rheinland-Pfalz. Neben den Hausärzten und bald auch wieder in Impfzentren ist es eine Möglichkeit, sich gegen Corona impfen zu lassen. In Rheinhessen machen die Impfbusse heute auf dem Karmeliterplatz in Mainz und auf dem Parkplatz an der EWR-Turbinenhalle in Worms Halt. Überall haben sich sofort lange Schlangen gebildet.

Der Andrang am Impfbus auf dem Karmeliterplatz in Mainz ist unerwartet groß. SWR Sebastian Grom

Fast nur Booster-Impfungen in Mainz

Vor dem Impfbus auf dem Mainzer Karmeliterplatz hat sich schon gleich nach der Öffnung um 9 Uhr eine lange Schlange gebildet. Die wurde immer länger und nach kurzer Zeit zog sie sich bis zur Mainzer Altstadt.

In der Schlange stehen 60-Jährige, genauso wie 25-Jährige. Die meisten von ihnen möchten eine Booster-Impfung haben - auch die Jüngeren in der Warteschlange. Sie sagen, sie wollen jetzt, wo die Corona-Infektionszahlen so stark ansteigen, auf Nummer sicher gehen.

Die meisten wollen Impfstoff von BioNTech

Auch die Leiterin des Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes, Anna Köngeter, sagt, 80 bis 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger am Mainzer Impfbus wollen eine Auffrischimpfung, die sogenannte Booster-Impfung. 400 Impfdosen hat sie im Impfbus mit dabei. Es handelt sich um den Mainzer Impfstoff von BioNTech und das Vaczin von Johnson & Johnson.

Fast alle Wartenden verlangen nach dem Impfstoff von BioNTech. Daher hat Anna Köngeter schon viele Impfwillige in der Schlange wegschicken müssen, da sie bald keine BioNTech-Ampulle mehr hat.

"Wir haben totales Glück, dass die Leute so geduldig sind."

Keiner würde schimpfen, alle würden die Abstände einhalten und sehr geduldig warten. Teilweise beträgt die Wartezeit drei bis vier Stunden.

Lange Schlange auch vor dem Impfbus in Worms

Menschen stehen am Impfbus auf dem Parkplatz an der EWR-Turbinenhalle in Worms. SWR Jürgen Wolff

Weit mehr als hundert Menschen stehen auf dem Parkplatz an der EWR-Turbinenhalle in Worms. Wer kommt, muss auch hier viel Geduld mitbringen. Die Wartezeit beträgt mehrere Stunden.

Viele wollen jetzt ihre erste Corona-Impfung

Auffallend viele junge Leute stehen in Worms in der Schlange vor dem Impfbus. Sie möchten ihre erste Corona-Impfung. Die täglichen Tests fingen an, lästig zu werden.

"Ich habe meine Meisterschule angefangen, jeden Morgen vor der Schule muss ich mich testen lassen. Das ist nervig, deshalb habe ich mich entschlossen, zum Impfbus zu gehen.

Viele sind schon zum zweiten Mal am Impfbus. Eine junge Frau erzählt, bei ihrem Hausarzt bekäme sie erst im nächsten Jahr einen Termin. Auch sie will heute unbedingt am Impfus ihre erste Corona-Impfung bekommen. Dafür nimmt sie die lange Wartezeit in Kauf.

Impfbusse ermöglichen schnelle Corona-Impfungen

Seyed Riazimand vom Wormser Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes findet die Impfbusse sehr sinnvoll. Im Gegensatz zu den Impfzentren bräuchte der Impfbus nur wenig Personal. Auch Impf-Container fände er ideal. Dort könnten die Menschen schnell und unkompliziert ihre Impfspritze bekommen - egal ob für die Booster-Impfung oder für ihre erste Corona-Impfung, meint Seyed Riazimand vom Wormser Impfteam.

Die Termine der sechs Impfbusse des Landes stehen auf einer speziellen Internetseite des Landes. Das Land will die Zahl der Impfbusse bis Ende des Jahres verdoppeln.