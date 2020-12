Etwa 100 Landwirte aus der Region sind zur Stunde mit ihren Traktoren auf dem Weg zu einer Demonstration in Koblenz. Die Landwirte haben sich nach eigenen Angaben bereits um vier Uhr heute Morgen in Bingen getroffen. Bauern aus ganz Deutschland beteiligen sich an dieser Sternfahrt nach Koblenz. Seit Sonntag treffen sich dort die EU-Agrarminister zu einer Konferenz. Die europäische Landwirtschaft stehe vor dem Scherbenhaufen jahrzehntelanger Fehl-Subventionen und verpasster Entwicklungen, so die Bauern. Sie fordern die Politik auf, keine weiteren Entscheidungen mehr über die Köpfe und zum Nachteil der europäischen Bauern zu treffen. Durch den Strukturwandel gehe auch die Zahl der Höfe in Rheinhessen zurück, sagt der Sprecher der rheinhessischen Landwirte Ruzycki. Dem müsse jetzt durch eine gezielte Agrarpolitik zusammen mit den Landwirten entgegengewirkt werden. Nach der Demonstration am Vormittag gibt es eine Kundgebung, am Nachmittag fahren die Landwirte zurück.