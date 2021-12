Landwirte aus der Region bekommen EU-Fördergelder

Landwirte aus der Region bekommen auch dieses Jahr Fördergelder der Europäischen Union in Millionenhöhe. So erhalten beispielsweise Landwirte im Kreis Alzey-Worms insgesamt rund 13 Millionen Euro. Im Landkreis Bad Kreuznach beträgt die Summe rund 9 Millionen Euro. In beiden Kreisen hatten etwa 2 000 Landwirte Förderanträge gestellt. Nach Angaben von Landwirtschaftsministerin Schmitt sind die Direktzahlungen der EU wichtig für die Existenzsicherung der Landwirte. Sie hätten vor allem in den vergangenen Jahren durch Starkregen, Trockenheit und Hochwasser Umsatzeinbrüche hinnehmen müssen.